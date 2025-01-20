Названы четыре причины мирного настроя Трампа по Украине

Политический обозреватель Владимир Корнилов заявил о четырех причинах, по которым новому президенту США Дональду Трампу выгодно завершение конфликта на Украине, первая из них - расходы американского бюджета. Об этом Корнилов заявил в эфире радио Sputnik.

Обозреватель подчеркнул, что сейчас Украина «съедает бюджеты» США, в том числе военные. Корнилов отметил, что украинский кризис также отвлекает внимание властей США от «насущных проблем». В команде Трампа не считают этот конфликт «американским» и хотят, чтобы Европа «все оплачивала». В этом, по мнению обозревателя, заключается вторая причина заинтересованности Трампа в мире.

Третья причина состоит в том, что у США есть проблемы «поглобальнее, поважнее» Украины, считает Корнилов. В частности администрация Трампа планирует «освоить Гренландию».

«Трампу хотелось бы предстать перед миром в качестве потенциального Нобелевского лауреата мира, как миротворец, который завершил конфликт, казавшийся тупиковым», - так Корнилов описал третью причину Трампа.

В ходе предвыборной кампании Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года, однако этого не произошло.

Спецпредставитель Трампа по России и Украине Кит Келлог недавно заявил, что надеется найти решение украинской проблемы в течение ста дней после вступления Трампа в должность.