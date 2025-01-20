DPA: в ФРГ создадут центры для возвращения украинских беженцев

Власти в Киеве создадут в Берлине и в других городах Германии так называемые Unity Hubs ("Центры единства"), которые призваны поддержать украинских беженцев при трудоустройстве или поиске жилья на Украине, передает агентство DPA.

В ФРГ создадут центры для возвращения украинских беженцев
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"Значительное число украинцев всерьез рассматривает возможность вернуться на родину", - заявил агентству глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов.

На прошлой неделе он принял участие в подготовке к открытию подобного центра в германской столице.

Чернышов утверждал, что Украина срочно нуждается в работниках, в том числе в оборонной промышленности и энергетическом секторе. При этом он заявил, что трудоустройство в таких критических областях якобы даст отсрочку от службы в армии.

"Таким образом, если вы работаете на электростанции, вас не призовут. У вас будет гарантия", - утверждал политик.

В Германию с февраля 2022 года прибыли более 1,1 млн украинцев.

Ранее западные СМИ писали, что созданное в начале декабря 2024 года министерство нацединства призывает Европу к прекращению оказания помощи украинцам, находящимся на территории ЕС, и выступает за лишение военнообязанных консульских услуг.

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