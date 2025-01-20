В ФРГ создадут центры для возвращения украинских беженцев

Власти в Киеве создадут в Берлине и в других городах Германии так называемые Unity Hubs ("Центры единства"), которые призваны поддержать украинских беженцев при трудоустройстве или поиске жилья на Украине, передает агентство DPA.

"Значительное число украинцев всерьез рассматривает возможность вернуться на родину", - заявил агентству глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов.

На прошлой неделе он принял участие в подготовке к открытию подобного центра в германской столице.

Чернышов утверждал, что Украина срочно нуждается в работниках, в том числе в оборонной промышленности и энергетическом секторе. При этом он заявил, что трудоустройство в таких критических областях якобы даст отсрочку от службы в армии.

"Таким образом, если вы работаете на электростанции, вас не призовут. У вас будет гарантия", - утверждал политик.

В Германию с февраля 2022 года прибыли более 1,1 млн украинцев.

Ранее западные СМИ писали, что созданное в начале декабря 2024 года министерство нацединства призывает Европу к прекращению оказания помощи украинцам, находящимся на территории ЕС, и выступает за лишение военнообязанных консульских услуг.