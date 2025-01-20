Избранный президент США Дональд Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет WSJ со ссылкой на выдержки из обращения Трампа, он планирует в своей инаугурационной речи сосредоточиться на ключевых национальных проблемах, передает ТАСС. Среди тем, которые он намерен озвучить, – тарифы, борьба с массовой миграцией и сокращение численности правительства.

«Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале новой эры национального успеха. Страну охватывают перемены», – приводит газета слова Трампа.

Трамп также намерен предложить «революцию здравого смысла», как возможное решение многих из перечисленных проблем. В рамках своих планов он собирается подписать около ста указов в первый день пребывания на посту президента.

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Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордные 250 млн долларов на свою инаугурацию, а из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне он решил провести церемонию в помещении ротонды Капитолия.