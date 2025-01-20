Эксперт испанского СМИ заявил о начале третьей мировой из-за одного решения США

Профессор, эксперт по международным отношениям Лопес Сегрера заявил, что разрешение на удары по России дальнобойным оружием США можно считать началом третьей мировой войны. Об этом Сегрера рассказал в своей статье для испанской Rebelión.

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Джо Байден в конце своего президентского срока в 2024 году разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. Россия в ответ провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник».

Сегрера подчеркнул, что Киев находится под влиянием НАТО. Украина является всего лишь «вассальным государством», а украинский кризис с самого начала был конфликтом России с НАТО – и, следовательно, с США. Однако полностью очевидным это стало только после того, как было санкционировано нападение на Россию с использованием ракет ATACMS, считает эксперт.

«НАТО пошла на этот рискованный шаг, потому что знает, что проиграла», - заявил Сегрера.

По его мнению, США, несмотря на очевидный упадок своей гегемонии, возглавляют крестовый поход «коллективного Запада» против Китая и России, а также против всех игроков «глобального Юга», которые ищут альтернативы американской гегемонии в БРИКС.

Сложившаяся ситуация приводит к усилению глобальной неопределенности, подчеркнул Сегрера. Пока неизвестно, что именно предпримет новый президент США Дональд Трамп.

«Он может пойти на действия, которые еще больше приблизят нас к ядерной войне, или, наоборот, может продвигать переговоры по конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке», - отметил эксперт.

По мнению Сегреры, вероятнее всего, что Трамп примет гибридный подход: будет продвигать переговоры по Украине, но в то же время поддерживать Израиль в конфликте на Ближнем Востоке. В таком случае украинский кризис закончится уже в 2025 году и ядерная угроза исчезнет, а конфликт в Газе затянется.