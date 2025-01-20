В случае «вежливого диалога» Украины и НАТО «никто не выживет». Такое мнение высказала депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, пишет Ura.ru.

«Если мы будем вежливо вести диалог, говоря только о поддержке и реформах, то никто не выживет», - заявила она.

По мнению Марьяны Безуглой, нужна глубокая трансформация как НАТО, так и Вооруженных сил Украины.

Ранее Безуглая назвала главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского «безнадежным», заявив, что его и главу Минобороны страны Рустема Умерова «надо освободить уже «позавчера»».

Бербок выступила с обращением к Путину по Украине

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. При этом Киев ранее отказался от мирных переговоров. В марте 2022 года Россия провела несколько раундов консультаций, однако украинская сторона вышла из процесса мирного урегулирования.