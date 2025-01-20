Обзор иноСМИ: удар Трампа по британской обороне и генерал об оккупации Канады

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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Американский генерал предупредил об оккупации Канады Трампом

Новый президент США Дональд Трамп недавно пожаловался на высокие тарифы за проход американских судов по Панамскому каналу и пригрозил вернуть его под контроль Штатов. До 2000 года США контролировали этот канал, а затем передали управление властям Панамы в соответствии с соглашением 1977 года.

Как пишет The Wall Street Journal, новая администрация США рассматривает принадлежащую Китаю инфраструктуру Панамского канала как рычаг влияния на важный водный путь. Отставной генерал американской армии Бэрри Маккеффри заявил, что возможный захват Панамского канала будет противоречить международным законам. Он допустил, что этот шаг приведет к американской оккупации Панамы и вызовет возмущение во всех странах Латинской Америки.

«Санкции коснулись не Путина, а немецких рабочих»

Сотрудникам нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt в городе Шведт-на-Одере грозит безработица, а ответственность за это несет федеральное правительство Германии, поддерживающее санкции против России, пишет Berliner Zeitung. По официальным заявлениям Берлина, санкции должны коснуться президента РФ Владимира Путина, но в действительности они бьют по немецким рабочим, подчеркивается в статье.

PCK Schwedt является частью трубопроводной сети «Дружба». До недавнего времени трубопровод снабжал Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке, которая также проходит через Украину. Но теперь поставки завершились из-за отказа Украины пропускать нефть. В Германии завод PCK снабжает нефтью регион Берлин-Бранденбург и местный аэропорт. Около 1200 сотрудников нефтеперерабатывающего завода, а также город и весь регион сталкиваются с неопределённостью из-за новых мер против России. Работники PCK в одночасье оказались под угрозой безработицы в структурно слабом регионе, который не предлагает альтернативных рабочих мест для инженеров-нефтехимиков и специалистов других промышленных профессий.

Британия урежет расходы на оборону из-за пошлин Трампа

Британия будет вынуждена сократить расходы на оборону на миллиарды долларов, если Дональд Трамп введет высокие пошлины. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в британском правительстве. Лондон выступает против пошлин в размере до 20 процентов на все товары, экспортируемые в США, утверждая, что это нанесет ущерб интересам безопасности всего Запада, отмечает газета.

Трамп пригрозил ввести такие пошлины для поддержки внутреннего производства в рамках своего подхода «Америка прежде всего». Если пошлины распространятся на британские товары, это приведет к снижению ВВП страны на 0,9 процента и сокращению расходов в ключевых областях, включая оборону, считают в Лондоне. В результате британские расходы на оборону могут сократиться на 1,82 миллиарда фунтов стерлингов к 2029-2030 годам. Подход Трампа перекликается с политикой Рональда Рейгана 1980-х годов. Рейган ввел 45-процентные пошлины на японские мотоциклы, стопроцентные тарифы на японские компьютеры, телевизоры и электроинструменты и 15-процентные пошлины на канадскую древесину, напоминает The Guardian.

«США перешли от борьбы с глобальным потеплением к поддержке ИИ»

Новая администрация США переключилась с борьбы с глобальным потеплением на движение за развитие искусственного интеллекта (ИИ), пишет Le Monde. Также американцы развязали «безумную гонку за энергией», и Европе не удастся идти в ногу с США, так как энергия для нее обходится в четыре раза дороже.

У Франции есть несколько «блестящих предпринимателей», которые запустили инновационный ИИ-проект Mistral AI. Стартап, привлекший финансирование в 600 миллионов евро, был оценен в 6,2 миллиарда долларов. Однако OpenAI, Anthropic (Amazon) и xAI Илона Маска собрали более шести миллиардов долларов. Стоимость американских проектов оценивается в десятки миллиардов долларов. Такие показатели позволяют с легкостью направлять колоссальные инвестиции на ИИ, будь то сверхсложные чипы Nvidia или разработки для обеспечения ИИ необходимой энергией. Трамп и Маск хотят дестабилизировать Европу. Но Европа, которая топчется на месте с начала века, сама во многом ответственна за свою злополучную судьбу, так как позволила ослабить свою экономику, подчеркивается в статье Le Monde.

Украина подготовила для Европы новый экономический кризис

Несмотря на все опасения по поводу мировой торговли, задолженности и инфляции, именно нехватка рабочей силы может определить глобальные экономические тенденции в 2025 году, отмечается в статье Reuters. Не в последнюю очередь это касается Европы: прекращение огня между Россией и Украиной может привести к тому, что беженцы и мигранты, разбросанные по ЕС, начнут возвращаться домой, оставив регион без необходимых ему работников.

Многим украинцам были предоставлены права на проживание и работу в Европе в соответствии с директивой ЕС от 2022 года. Перспектива потерять хотя бы часть этих работников вызывает беспокойство в некоторых странах Центральной Европы, подчеркивает Reuters. Международная организация труда (агентство ООН) сообщила, что мировой уровень безработицы в 2024 году находился на историческом минимуме в пять процентов. По оценкам экспертов, в 2025-м этот показатель составит 4,9 процента. При этом численность трудоспособного населения в развитых экономиках, по прогнозу ООН, к 2050 году сократится на 47 миллионов человек.