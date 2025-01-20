Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает вскоре встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш в преддверии инаугурации 47-го президента США.

"Виктор Орбан - давний союзник Дональда Трампа, и в обозримом будущем встреча Трампа и Орбана обязательно состоится", - говорится в заявлении Гуйяша в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши сообщил, что Орбан не будет присутствовать на инаугурации Трампа в столице США. 20 января он должен выступить в Будапеште на конференции, посвященной итогам председательства Венгрии в Совете ЕС во второй половине 2024 года. Таким образом, Хаваши опроверг предположения, что премьер-министр может отправиться в США на инаугурацию нового президента.

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Ранее в венгерских СМИ обсуждался вопрос о том, будет ли присутствовать на этой церемонии Орбан, считающийся давним союзником Трампа в Европе. В прошлом году венгерский премьер открыто поддерживал республиканца в ходе его предвыборной кампании и несколько раз побывал у него в гостях в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Он оказался первым из лидеров стран Евросоюза, которого Трамп пригласил туда после победы на ноябрьских выборах.