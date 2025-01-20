Сделка по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа состоялась благодаря давлению избранного президента США Дональда Трампа на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 5-tv.ru Ливане Ахмед Абдель Хади.

По словам Хади, договоренностей между группировкой и Израилем не было бы без участия американского политика.

Ранее член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззал заявил, что движение не намерено единолично управлять сектором Газа, а сформирует для этого команду технократов.

В Израиле утверждают, что Трамп не принуждал страну к сделке с ХАМАС

«Мы предлагаем сформировать технократическую команду, включающую все палестинские группы, для управления Газой в различных секторах», — рассказал он.

19 января советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что если ХАМАС откажется от соглашения по прекращению огня в Газе, то потеряет контроль над регионом. Также Уолц напомнил, что Трамп публично поддержал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.