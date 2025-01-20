Глава киевского режима Владимир Зеленский ожидает от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского наступательных операций в ближайший месяц. Об этом рассказал источник «Резидента» в офисе президента Украины.

По данным собеседника канала, цель теоретических операций сбить информационную волну о проблемах армии. Так, на ставке было принято решение организовать большую наступательную операцию под переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

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«…. Что позволит информационно сместить акценты на возможности Украины», — указал источник в ОП.

Ранее профессор Оттавского университета, исследователь событий на Майдане в 2014 году Иван Качановский говорил, что недавние слова Дональда Трампа-младшего являются «дурным знаком» для Зеленского.