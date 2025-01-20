Инаугурация Трампа: когда, где смотреть и во сколько по мск

Сегодня пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Он станет первым за 120 лет главой государства, который вновь вернется в Белый дом через четыре года после окончания предыдущего срока. Как пройдет церемония, где она состоится и во сколько, разбирался «Рамблер».

Выборы в США прошли 5 ноября 2024 года. На президентский пост, помимо республиканца Дональда Трампа, претендовала также кандидат от Демократической партии действующий на тот момент вице-президент Камала Харрис.

Дональд Трамп объявил о своей победе, когда стало известно, что он набрал 277 голосов выборщиков. В свою очередь Харрис после того, как стало ясно, что она проигрывает президентскую гонку, отказалась выступать перед своими сторонниками-демократами, а ее вечерника в честь выборов завершилась досрочно.

Через 11 недель после завершения голосования проходит инаугурация нового президента США. Дата остается неизменной с момента принятия 20-й поправки к Конституции в 1993 году. Церемония инаугурации Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, именно в этот день истекают полномочия действующего главы государства Джо Байдена.

Принесение присяги Дональдом Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом состоится в 12:00 по Вашингтону. Торжественная церемония пройдет на Капитолийском холме. В прямом эфире ее покажут крупные американские телеканалы: ABC, CBS, CNN, Fox News, NBC и другие. Трансляция также будет доступна на сайте Белого дома, пишут «Известия».

При этом разница во времени между Москвой и Вашингтоном составляет восемь часов. Таким образом, в момент принесения присяги Трампом в Москве будет 20.00. При этом до официальной церемонии новый американский лидер произнесет традиционную речь, в которой обозначит основные направления работы своей администрации в течение четырехлетнего нахождения у власти.

Перенос церемонии

Неожиданным стало то, что Дональд Трамп 17 января принял решение провести церемонию инаугурации в помещении. Это стало первым случаем за почти 40 лет, пишет The Washington Post.

«Я приказал, чтобы инаугурационная речь, в дополнение к молитвам и другим речам, была произнесена в ротонде Капитолия Соединенных Штатов, как сделал Рональд Рейган в 1985 году», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он объяснил свое решение ожидающейся в Вашингтоне холодной погодой. Однако, по данным газеты, заявление Трампа об изменении места церемонии стало полной неожиданностью для всех, включая членов Конгресса.

«Сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. Члены Конгресса узнали об изменениях из СМИ, а затем ответили на сотни звонков от растерянных избирателей, у которых были билеты на празднества. Рабочие внутри ротонды Капитолия, где Трамп теперь примет присягу, быстро приступили к сборке новой трибуны. И десятки людей со всей страны, которые купили билеты на самолет и забронировали отели, пересмотрели свои планы на поездку в столицу», - отмечается в статье.

Из-за переноса места проведения большая часть людей, получивших билеты на церемонию, не сможет на ней присутствовать. При этом, отмечает издание, чиновники ожидали акций протестов на церемонии инаугурации.

Вице-президент Джей Ди Вэнс первым примет присягу 20 января, за ним последует Дональд Трамп, пишет Sky News. После инаугурационного обеда президент и вице-президент проведут смотр войск у Восточного фасада Капитолия, а затем возглавят торжественное шествие к Белому дому.