План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса оговаривает заморозку конфликта, а один из пунктов посвящен членству в НАТО, которого добивается Киев. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает «Московский комсомолец».

По словам осведомленных источников, ожидается, что вопрос присоединения Украины к НАТО снимут с повестки и «положат в ящик», но «не выбросят в мусорку».

Второй пункт мирного плана Дональда Трампа, вероятно, будет касаться заморозки конфликта и остановки боевых действий по линии соприкосновения. Однако это не устроит Киев, отмечает издание.

Ранее Трамп заявил, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным уже готовятся, и он намерен провести эту встречу «очень скоро». При этом новый лидер США заметил, он сделал бы это раньше, но сначала ему нужно «попасть в Белый дом». Инаугурация Трампа состоится 20 января.

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В свою очередь советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц указал на то, что избранный президент США считает «нереалистичным» вытеснение РФ с территорий, взятых ею под контроль.