Премьер Грузии высказался о перезагрузке отношений с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил готовность страны к перезагрузке отношений с США после вступления в должность избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"Мы еще раз можем зафиксировать нашу готовность и желание существенно перезагрузить отношения, возобновить с чистого листа стратегические отношения с США. Мы надеемся, что у нас в этом направлении будут важные успехи", - заявил Кобахидзе на заседании правительства, говоря о предстоящей в понедельник инаугурации Трампа.

Кобахидзе также отметил, что последние четыре года выдались тяжелыми во всем мире и в Грузии было "четыре попытки революции". Премьер выразил надежду, что последующие четыре года, во время правления Трампа, будут намного более спокойными, что, по его словам, положительно отразится и на Грузии.

"У президента Трампа очень амбициозный план - это план победы над дипстейтом (глубинным государством - прим. ТАСС), и мы хотим пожелать успехов президенту Трампу в этом деле. Победа в этом деле будет иметь решающее значение в нормализации грузино-американских отношений", - заявил Кобахидзе.

Также глава правительства отметил, что победа Трампа над дипстейтом поможет распространению "здоровых ценностей" вместо тех, которые распространялись по всему миру в последние четыре года".

Стало известно о позиции Грузии по восстановлению дипотношений с Россией

Госдепартамент 30 ноября информировал, что США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, после того как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей. Данное решение властей вызвало массовые протесты в Грузии, которые длятся до сих пор.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Руководство Грузии неоднократно заявляло, что возлагает надежды на изменение в лучшую сторону отношений как с США, так и с ЕС, после того как Трамп вступит в должность президента.