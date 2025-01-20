«Вся страна в заложниках». К Зеленскому обратились после слов о Газе

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимир Зеленский держит всю Украину «в заложниках», сохраняя запреты на выезд за рубеж. Об этом она написала в соцсети X.

Панченко ответила на пост Зеленского, посвященный соглашению Израиля и ХАМАС. В воскресенье, 19 января, в рамках сделки были освобождены три заложницы ХАМАС.

Зеленский назвал это «глубоко значимым моментом». Он подчеркнул, что «счастье от воссоединения семей и слезы радости - это то, что все украинцы могут соотнести с собой». Зеленский отметил, что украинцы «знают боль разлуки».

Он подчеркивал, что путь к прочному миру на всем Ближнем Востоке все еще сложен, но в Киеве надеются на дальнейший прогресс. Панченко в комментарии к этому посту сравнила заложников в Газе со всеми украинцами.

«Вы держите всех украинцев в заложниках. Может пора открыть границы?» - написала журналистка.

Ранее Панченко заявила, что больше всего Зеленский боится прекращения конфликта на Украине. По ее мнению, новый президент США Дональд Трамп может инициировать аудит из-за «украденных миллиардов» помощи, выделенной Украине, и это пугает Зеленского. Панченко называла одной из основных целей Зеленского подрыв мирных переговоров, которые пообещал организовать новый президент США.