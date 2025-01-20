Санду подала в суд на гражданку Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду рассказала о судебном иске, который она подала против гражданки Молдавии из-за слов о ее деде. Об этом глава республики сообщила в подкасте с Натаном Гарштей, запись которого доступна на YouTube.

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Речь идет об иске против гражданки Анны Михалаке. В октябре она опубликовала пост в социальной сети о том, что дед президента Молдавии Михаил Санду был доносчиком и сжег все иконы в сельской церкви. Женщина написала, что у Майи Санду «в венах течет та же кровь плохого человека».

Президент Молдавии подала иск против Михалаке. Санду требует от гражданки принести публичные извинения и заплатить 50 тысяч леев (272 тысячи рублей) в качестве компенсации морального ущерба.

Санду поставила условие России

Санду заявила, что она имеет право защищать свои честь и достоинство в суде, как и все граждане Молдавии. «Вы можете требовать отставки, критиковать, но есть определенные вещи, которыми я пользуюсь, как и любой другой гражданин», — заявила она.

Ранее во время записи подкаста Майя Санду сообщила, что гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконны. Она отметила, что поставка через посредников является нарушением режима международных санкций.