Уходящий в отставку главный дипломат США Энтони Блинкен в действительности был «военным министром» при президенте Джо Байдене, пишет The New York Times. По данным газеты, именно Блинкен в 2022 году настоял на том, чтобы Украина продолжала боевые действия.

В статье NYT отмечается, что Блинкен сплотил десятки стран для помощи Украине, а затем стал «злодеем» в глазах многочисленных критиков поддержки войны в секторе Газа американским правительством.

Совершив свою последнюю поездку в качестве главы Госдепартамента США на прошлой неделе, Блинкен посетил Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон провозгласил Блинкена «выдающимся служителем мира» на церемонии в Елисейском дворце, прежде чем вручить ему высшую награду страны - орден Почетного легиона. Совсем другая картина наблюдалась в Вашингтоне всего через несколько дней, когда Блинкен выступал с прощальной речью перед экспертами по внешней политике.

«Госсекретарь Блинкен! Вашим наследием станет геноцид! Вы навсегда останетесь известны как «Кровавый Блинкен, секретарь геноцида», - выкрикивала активистка, пришедшая на выступление главы Госдепа.

Другой протестующий пришел на мероприятие с табличкой «Блинкен: военный преступник». В статье NYT подчеркивается, что Блинкен часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу передачи Украине мощного американского оружия.

По данным газеты, в конце 2022 года председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предложил, чтобы Украина начала переговоры с Россией. Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью Такеру Карлсону, что Россия и Украина могли подписать мирный договор еще в 2022 году, но экс-премьер Британии Борис Джонсон сорвал это соглашение. Глава украинских переговорщиков уже поставил свою подпись на документе, но после совета Джонсона Киев изменил свою позицию.

Путин рассказал со ссылкой на украинских чиновников, что Джонсон приехал и отговорил их от соглашения, пообещав, что Запад даст Киеву все необходимое. Как писали СМИ, ключевые положения стамбульских договоренностей заключались в том, что Украина не вступит в НАТО и обязуется быть нейтральным государством вне военных блоков.