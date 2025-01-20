В США призвали нанести удары по ядерным объектам Ирана

Избранный президент США Дональд Трамп должен предложить Израилю нанести удары по ядерным объектам Ирана при поддержке Вашингтона. К такому шагу призвал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов), передает Politico.

По словам сенатора, шанс, что иранская программа может быть ослаблена с помощью дипломатии, слишком мал. Грэм подчеркнул, что вероятность ее срыва с помощью мер военного характера, напротив, равна 90 процентам.

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«Поэтому следующая тема, которую я буду обсуждать с президентом Трампом, — это использование момента, чтобы уничтожить иранскую ядерную программу, потому что она раскрыта», — отметил американский сенатор.

3 января стало известно, что уходящий с поста президент США Джо Байден обсуждал со своей командой нанесение ударов по ядерным объектам Ирана.