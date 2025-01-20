Война на пороге: эксперты прогнозируют начало нового конфликта в мире в 2025 году

Специалисты Пентагона представили прогноз, в котором говорится о высокой вероятности нового конфликта между Азербайджаном и Арменией в период 2025–2026 годов. Эксперты предполагают: Баку не объявит войну официально, но начнет масштабное наступление, направленное на возврат территорий, которые Азербайджан считает исторически своими. Насколько вероятно появление еще одной горячей точки на карте мира, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

По данным аналитиков Пентагона, «Азербайджан претендует на значительные территории Армении». Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз заявлял, что армянское государство «создано на чужой земле» и что современная Армения расположена на территориях, принадлежащих Азербайджану. Также, по его мнению, Армения — «фашистское государство», а борьба с фашизмом — обязанность, которую либо выполнит армянское руководство, либо ее придется взять на себя Баку.

Также аналитики Пентагона сообщают, что Турция выступит союзником Азербайджана в случае начала конфликта. А Армения может попытаться обратиться за помощью к Франции. При этом высказываются сомнения, что Париж сможет предоставить своевременную и достаточную поддержку.

Впрочем, оружием Армению уже «накачивают». В 2024 году была достигнута договоренность на поставку Армении французских самоходных артиллерийских установок Caesar. В министерстве обороны Азербайджана расценили эту сделку как «провокацию»: дескать, Франция лишь усиливает напряженность в регионе и мешает стабилизации ситуации. Алиев поддержал эту позицию, заявив, что подобная «милитаризация» Армении неизбежно приведет к обострению. Что касается ОДКБ, членство в которой Армения фактически приостановила, обращение к этому блоку также представляется маловероятным.

Аналитики напоминают: Армения уже потеряла контроль над Нагорным Карабахом, а также уступила ряд спорных населенных пунктов на границе.

«Если Азербайджан решит провести общевойсковую операцию с использованием авиации, артиллерии, ракетных комплексов, мобильной пехоты и беспилотников, то территория Армении может быть оккупирована практически полностью. В таком случае ожидается массовый поток беженцев, основная часть которых направится в Россию, прежде всего в Краснодарский край, где проживает одна из крупнейших армянских диаспор», — сказано в записке.

Неужели нас ждет новая кавказская война? Каковы будут ее последствия для региона и как она скажется на России?

Все дело в Зангезурском коридоре

Сергей Марков, директор Института политических исследований, считает военный конфликт между Арменией и Азербайджаном весьма вероятным.

— Азербайджан понял, что перед ним открылось окно возможностей. Он вернул Нагорный Карабах и часть спорных приграничных территорий. У Азербайджана — сильная армия и мощный союзник в регионе — Турция, чье влияние после свержения Башара Асада сильно выросло. А у Армении, напротив, все очень плохо. Во-первых, она рассорилась с Россией — своим главным союзником в регионе. Во-вторых, после свержения Асада ослаб ее союзник Иран, желающий ослабить влияние Турции. Плюс четверть населения Ирана — этнические азербайджанцы, Армению они не любят. Так что Иран, вероятно, тоже выбыл из числа армянских союзников. Гипотетически Армению может поддержать Франция, где большая армянская диаспора, которая может влиять и влияет на президента Макрона. Но Макрон будет помогать дипломатически и, возможно, поставками оружия. Армию в далекую Армению он точно не пошлет: его не поймет большинство избирателей. Так что у Азербайджана есть все шансы получить от Армении все, что он хочет, — пояснил Сергей Александрович.

По его словам, главная цель Азербайджана — Зангезурский коридор. А именно — беспрепятственное сухопутное сообщение с азербайджанским анклавом (наподобие нашего Калининграда) — Нахичеванской областью Азербайджана. Она отделена от основной территории страны и окружена Арменией, Ираном и Турцией.

— Азербайджан хочет иметь беспрепятственный автомобильный и железнодорожный транзит в Нахичеванскую область. Да, пусть следующие туда и обратно грузы проверяет пограничники. Но — не армянские, а, например, российские. Второй момент: Зангезурский коридор — это прямое сухопутное сообщение с Турцией — главным союзником Азербайджана, — пояснил Сергей Марков.

Армения хочет Зангезурский коридор контролировать. Мало ли какие грузы будут по нему перемещаться. А если это оружие из Турции для новой войны? Азербайджан же против армянского контроля. Договориться пока не получается. В итоге риторика Ильхама Алиева все ужесточается.

— Почему мы должны ездить в Нахичевань, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, разными другими путями? У нас должна быть прямая связь, и эта связь не ставит под сомнение суверенитет Армении, — заявил недавно президент Азербайджана. — Дополнительную остроту проблеме придает тот факт, что Нахичевань — родина Гейдара Алиева — первого президента Азербайджана и отца президента нынешнего. К Нахичевани у руководства страны особое, трепетное отношение, — пояснил Сергей Марков.

Крестьянские войны за пядь земли

Имея на руках все карты, Ильхам Алиев не стесняется в выражениях.

— Мы не должны забывать о своих исторических землях. В дальнейшем это должно быть одним из направлений нашей деятельности. Наши исторические земли — Эриванское ханство, Зангезур (Сюникская область Армении. — «ВМ»), Гейча (озеро Севан на территории Армении. — «ВМ»). Об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир, — заявил Алиев.

Президент Азербайджана уже не раз заявлял, что ставит целью... «возвращение Еревана». А в отношении ряда территорий Армении он употребляет термин «Западный Азербайджан». Армения реагирует крайне болезненно.

— Нарратив «Западный Азербайджан» является территориальной претензией и подразумевает попрание права Армении на территориальную целостность. Называть территорию Армении «Западным Азербайджаном» означает говорить о претензиях на территориальную целостность и суверенитет Армении, — заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. — Что считать Арменией, а что Азербайджаном — вопрос дискуссионный. С течением истории границы — кто где живет и кто кому подчиняется — постоянно менялись. Великое Литовское княжество, например, включало не только Литву, но и всю нынешнюю Белоруссию, часть Украины, Польши, Эстонии, Молдавии и России, включая даже Смоленск, Брянск и Курск, — рассказывает кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Виктор Трефилов. — Но значит ли это, что Литва сейчас может на эту территорию претендовать?

При этом, как пояснил эксперт, на Кавказе ситуация особенная.

— Будущие Армянская и Азербайджанская ССР «шагнули» в социализм фактически из позднего феодализма — как и республики Средней Азии. Главный ресурс при феодализме — земля. Тем более что в этих регионах она очень плодородная, на ней легко прокормиться. Поэтому за землю, каждый ее клочок, здесь воевали всегда. Она в буквальном смысле полита потом и кровью. Если мы возьмем все постсоветские конфликты — югославский, молдавско-приднестровский, карабахский, грузино-абхазский и грузино-осетинский — то это фактически крестьянские войны за землю. Все разговоры о том, что «наши предки раньше здесь жили» — это лишь попытка обосновать претензии на главный местный ресурс — землю. Плюс, надо понимать, у всех перечисленных выше народов — крестьянское сознание. Они живут не в рамках постиндустриального общества, как мы. Земля для них не только ресурс, но и некая сакральная ценность. Москвич не пойдет воевать, рискуя жизнью, за свою квартиру. И за дачу под Химками не пойдет воевать. Да, это ресурс, но уж точно не сакральная ценность, за которую и жизни не жалко. А вот многие жители Армении и Азербайджана воевать за землю идут. У них другое, малопонятное нам, сознание.

Ультиматум сильного

На днях Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ подробно перечислил свои требования к Армении. Первое — переписать Конституцию, поскольку в ней опосредованно говорится о стремлении к воссоединению с Нагорным Карабахом. Второе — согласиться на роспуск Минской группы ОБСЕ, которая была создана для урегулирования карабахского конфликта. Третье — отказ Армении от перевооружения своей армии. Расторгните заключенные контракты и верните поставщикам уже приобретенное оружие.

— Происходящий в Армении процесс вооружения, безусловно — новый фактор угрозы для Южного Кавказа. Мы не можем быть сторонними наблюдателями и бездействовать, — заявил Алиев.

Четвертое — согласиться на создание Зангезурского коридора. Пятое — 300 тысяч азербайджанских беженцев должны вернуться в свои дома в Армении. Риторика Алиева свидетельствует: Азербайджан к войне готов. По его словам, в Армении сейчас господствует фашистская идеология, которая должна быть уничтожена.

— Оккупационная политика против нас — это продукт не только Армении. Это совместный продукт солидарных с ней исламофобских, азербайджанофобских, расистских, ксенофобских кругов зарубежных стран. Мы соседствуем с таким фашистским государством, и угроза не исчезает. Вот почему фашизм должен быть уничтожен. Это сделает либо руководство Армении, либо мы, — заявил президент Азербайджана. — Азербайджан является ведущей экономикой, ведущей военной силой и ведущим государством на Южном Кавказе. В современном мире фактор силы находится на переднем плане, и никто не должен об этом забывать.

Хитрый ход

— Алиев хочет быть кавказским Путиным и почти дословно повторяет его риторику, — считает политолог Григорий Савельев. — Его главные требования — демилитаризация и денацификация Армении. Хотя где он у армян нашел фашизм — не очень ясно. Пытаясь заручиться поддержкой Глобального Юга, Алиев говорит о якобы расизме и исламофобии, царящих в Армении. По сути, это попытка очернить соперника, обвинив во всех смертных грехах. И это, да, очень похоже на подготовку к войне. Дескать, представитель светлых сил Алиев идет освобождать Армению от фашизма. Но это, скорее, обычная феодальная война за землю и не более.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, похоже, понимает, к чему клонит Алиев.

— Делаются агрессивные заявления в расчете на то, что из Еревана последует ответная реакция, что позволит Баку сделать еще более агрессивные заявления, сочетая это с распространением ложной информации о нарушении режима прекращения огня со стороны армянской армии, чтобы сформировать обоснование новой эскалации, — заявил Пашинян, добавив, что «Армения не пойдет по этому пути, а будет придерживаться мирной повестки».

Впрочем, спрашивать Армению никто и не станет. Политолог Тигран Кочарян уверен: война — на пороге. По его мнению, Азербайджан нанесет основной удар в районе Сюникской области, через которую он хочет проложить так называемый Зангезурский коридор. Отвлекающие удары последуют по всему периметру границы, ведь Алиев почти всю Армению называет «Западным Азербайджаном».

— Формально у Армении неплохая армия: в маленькой стране 45 тысяч военных и 210 тысяч — резерв. Но есть проблемы. Первая: большая часть вооруженных сил — призывники в возрасте от 18 до 27 лет. Это не профессионалы. Вторая проблема — слабая техническая оснащенность. Последние карабахские войны показали, что и военная техника, и уровень владения ею на не самом высоком уровне, — пояснил военный эксперт, член Лиги военных дипломатов Игорь Забелин. — Третье и, пожалуй, главное — армянское общество очень устало. Больше 30 лет шел Карабахский конфликт, а это колоссальное напряжение для страны. Плюс в Армении выросло поколение, которое хочет в ЕС, а не воевать. Почему Пашинян постоянно говорит о вступлении в Евросоюз — потому что это запрос армянского общества. Это уже не то общество, откуда рекрутировались добровольцы в Нагорный Карабах воевать «за землю предков». Это общество, давайте уж откровенно, Карабах просто сдало — потому что от непрерывной войны устало. Будет ли оно воевать или надавит на Пашиняна, чтобы тот подписал все, что Алиев скажет, — большой вопрос.

Алиев, похоже, настроен решительно. После того как пал Асад и ослабел Иран, он делает все более и более резкие заявления. После падения самолета рейса Баку — Грозный в Актау он, несмотря на извинения Владимира Путина, буквально отчитал власти России.

— Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, — заявил президент Азербайджана, хотя результаты расследования трагедии еще не обнародованы.

До сих пор требований к России он не выдвигал... Алиев, похоже, чувствует себя на коне. И скоро, возможно, этот конь прискачет в Армению, возвращать «Западный Азербайджан». Или Пашинян, поняв соотношение сил, будет вынужден существенно подвинуться. Воевать за него некому.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года, когда Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. По различным оценкам, потери азербайджанской стороны составили от 4 до 11 тысяч убитыми, армянской — от 5 до 6 тысяч. В сентябре 2020 года в регионе вновь начались активные боевые действия, ряд районов Нагорного Карабаха перешли под контроль Баку. По данным властей Азербайджана, жертвами боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году стали около трех тысяч военнослужащих страны и 100 гражданских лиц. Власти Армении заявили, что с армянской стороны погибли около четырех тысяч человек. Затем 19–20 сентября 2023 года случилась третья Карабахская война, в результате которой Армения проиграла, Нагорно-Карабахская Республика (НКР) перестала существовать. Теперь у Азербайджана новые претензии к Армении.

КСТАТИ

Накануне предполагаемой войны стороны активно ищут поддержки союзников. Так, Ильхам Алиев созвонился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, и тот заверил собеседника, что Анкара «всегда будет находиться рядом с Азербайджаном». Армянское правительство, в свою очередь, поддержало законопроект об интеграции с Евросоюзом, теперь документ поступит на рассмотрение парламента. По сути, Армения очень хочет защиты со стороны ЕС — других потенциальных союзников у нее нет. НАТО тоже не в счет. Турция как один из ключевых членов альянса явно поддержит Азербайджан — как во время карабахских войн. В России при этом подчеркивают свою равноудаленность от сторон будущего конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжит развивать добрые отношения и с Арменией, и с Азербайджаном.