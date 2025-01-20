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Байден заявил, что никуда не уходит

В свой последний рабочий день президент США Джо Байден заявил, что "никуда не уходит". Такое заявление лидер страны сделал во время посещения христианского собрания темнокожих в штате Южная Каролина, сообщает РИА Новости.

"Я никуда не ухожу. Кроме шуток", - сказал Байден.

Отмечается, что свой последний рабочий день Байден закончил посещением двух церквей.

Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении отменить все "глупые и радикальные" указания администрации своего предшественника Джо Байдена сразу после своей инаугурации, пишет РИА Новости.

"Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я принесу присягу. Вас ждет много веселья", – сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации.

Отмечается, что Трамп неоднократно критиковал политику своего предшественника.

Супруга Трампа сообщила о запуске собственной криптовалюты

Супруга избранного президента США Дональда Трампа, Мелания, заявила о запуске собственной криптовалюты. Это сообщение последовало после того, как Трамп анонсировал выход "мемкоина", сообщает РИА Новости со ссылкой на запись будущей первой леди США на своей странице в соцсети X.

"Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас", - написала будущая первая леди США.

Отмечается, что Трамп поделился публикацией супруги на своей странице в соцсети Х.

Израиль освободил 90 палестинских заключенных

Израиль осуществил освобождение первых 90 палестинских женщин, находившихся в заключении, в рамках соглашения с движением ХАМАС. Это решение стало частью сделки, в которой Израиль согласился на освобождение трех заложниц из сектора Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.

"Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных, осужденных за нарушения в сфере безопасности, в обмен на трех заложниц, освобожденных из Газы", - говорится в публикации на сайте газеты.

Отмечается, что это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп дал указание своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Избранный президент Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после его приведения к присяге", - говорится в сообщении телеканала.

Предполагается, что темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы.