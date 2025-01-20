Дональд Трамп, выдвигаясь на пост президента США, обещал добиться прекращения огня на Украине за 24 часа. Однако эти слова оказалось излишне громким, они подорвали позицию Киева, заявил сенатор Ричард Блюменталь.

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«Военные конфликты не могут быть урегулированы напыщенностью. Недостающим звеном в мышлении Трампа является непонимание того, что украинцы достигнут урегулирования только в том случае, если они будут сидеть за столом переговоров с позиции силы. Он фактически подорвал их позиции, и это одна из причин, почему он не достиг решения до своей инаугурации», — заявил Ричард Блюменталь, его слова приводит The New York Times.

Трамп пообещал завершить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке

Кроме того, с момента избрания Дональда Трампа в ноябре не было предпринято серьезных усилий для завершения конфликта.

Ранее будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц заявил о решительных намерениях новой администрации прекратить конфликт на Украине. Во время предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что российско-украинский конфликт является ошибкой, которую допустил Байден. По словам Трампа, он мог бы положить конец противостоянию в течение 24 часов, однако необходимое для достижения мира время увеличилось. Теперь, согласно новым обещаниям, украинский кризис будет решен в течение шести месяцев.