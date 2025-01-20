В США заявили о планах Трампа приравнять наркокартели к террористам

Fox News: Трамп намерен объявить наркокартели террористическими организациями

Избранный глава Белого дома Дональд Трамп намерен в первый день своего президентского срока объявит различные наркокартели террористическими организациями. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

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По словам источника, политик намерен «полностью искоренить» присутствие картелей. Для выполнения этой задачи, в частности, Трамп собирается создать целевые группы по защите внутренней безопасности с участием сотрудников ФБР, ICE, CEA и других агентств, утверждает канал.

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«Трамп также распорядится о признании картелей иностранными террористическими организациями, что, по словам чиновника, откроет новые возможности для выполнения миссии Трампа по обеспечению внутренней безопасности», — говорится в материале.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

19 января Трамп прибыл в Вашингтон, где состоится церемония его инаугурации. По информации телеканала CBS News, Трамп приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

Ранее Трамп пообещал «остановить вторжение» в США.