В России обвинили Канаду в негласной поддержке «всех преступных действий Киева»

Посол России в Оттаве Олег Степанов в интервью «Известиям» обвинил Каналу в негласной поддержке «всех преступных действий Киева».

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«Оттава покрывает и негласно поддерживает все преступные действия нынешних украинских властей, включая акты терроризма на территории России», — подчеркнул дипломат.

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Посол отметил, что в подобных условиях нормализация отношений с Москвой невозможна, они останутся напряженными в ближайшем будущем. Степанов добавил, что восстановление взаимодействия будет возможно в случае изменения практического курса Канады.

В конце декабря издание National Post писало, что Канада намерена расширить список запрещенного в стране оружия и отправить часть его на Украину. В список запрещенного оружия попадут около 14 500 единиц огнестрельного оружия.