В Словакии заявили, что генсек НАТО делает все русское страшилкой для европейцев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте все русское превращает в страшилку для жителей европейских стран. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в беседе с ТАСС.

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«Это определенно страшилка для европейцев», — отметил он, говоря о заявлениях Рютте.

Гашпар обратил внимание на то, что подобная риторика используется для того, чтобы создать негативное отношение к России.

Рютте заявил, что Киев не может вести переговоры с РФ с позиции силы

13 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступил в Европейском парламенте, призвав государства — члены регионального содружества начать выделять больше денег на оборону. По словам генсека НАТО, в противном случае жителям Евросоюза придется учить русский язык.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на слова генсека НАТО Марка Рютте, пригрозившего изучением русского языка в Евросоюзе в случае отказа повышать траты на оборону, отметила, что Европа и так находится под внешним контролем. В качестве подтверждения своих слов она привела военные базы и американское ядерное оружие, которое размещено на территории стран европейского континента.

Ранее Лавров необычным жестом выразил свое отношение к НАТО.