Премьер Британии поздравил Трампа с инаугурацией

Премьер Великобритании Кир Стармер поздравил избранного президента США Дональда Трампа с его предстоящей инаугурацией.

«От имени правительства его величества и Соединенного Королевства я хотел бы направить самые теплые поздравления президенту Дональду Трампу по случаю его инаугурации», — говорится на сайте британского правительства.

Кроме того, Стармер отметил, что с нетерпением ждёт встречи с Трампом.

Ранее американский предприниматель Илон Маск обвинил Стармера в попытке подорвать президентские выборы в США.

Также Трамп заявил, что с его возвращением в Белый дом в стране завершится «четырёхлетний период упадка».