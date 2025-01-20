Трамп заявил, что TikTok «вернулся в США»

Социальная сеть TikTok «вернулась в США». Об этом заявил избранный президент Штатов Дональд Трамп в ходе встречи со сторонниками на сцене Capital One Arena в центре Вашингтона, трансляцию которой ведет телеканал NBC News.

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«Apple и, начиная с сегодняшнего дня, TikTok снова с нами», — сказал республиканец.

Также в ходе митинга Трамп заявил, что при его возвращении в Белый дом в стране завершится период упадка, который длился четыре года при правлении Джо Байдена. В США начнется «новый день силы, процветания, достоинства и гордости», подчеркнул избранный глава государства.

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20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

19 января Трамп прибыл в Вашингтон, где состоится церемония его инаугурации. По информации телеканала CBS News, Трамп приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

Ранее Трамп пообещал отменить все «глупые» распоряжения Байдена.