Трамп пообещал завершить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке

Избранный президент США Дональд Трамп намерен после инаугурации завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны. Об этом республиканец заявил на митинге своих сторонников в Вашингтоне.

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"Я завершу войну на Украине, я остановлю хаос на Ближнем Востоке", - заверил Трамп.

Трамп сообщил, что отменит глупые распоряжения Байдена

Он подчеркнул, что намерен предотвратить третью мировую войну, добавив, что собравшиеся даже не представляют, насколько мир к ней близок.

Трамп также заявил, что его администрация намерена снизить налоги, вернуть тысячи фабрик обратно в США, а также укрепить и модернизировать американские вооруженные силы, передает РИА Новости.

Напомним, инаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января. В этот же день он подпишет свои первые указы.

Трамп уже пообещал, что сразу же после своей инаугурации он аннулирует все "глупые и радикальные" указы администрации своего предшественника Джо Байдена.