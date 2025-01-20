Трамп пообещал отменить все «глупые» распоряжения Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп намерен отменить все «глупые» распоряжения, подписанные уходящим главой государства Джо Байденом. Об этом он сообщил в ходе встречи со сторонниками на сцене Capital One Arena в центре Вашингтона, трансляцию которой ведет телеканал NBC News.

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«Все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток», — отметил он.

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20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Трамп хочет отменить 94 указа своего предшественника Джо Байдена в первые семь дней после инаугурации. По словам пресс-секретаря штаба Трампа Кэролайн Ливитт, Байден и вице-президент Камала Харрис подписали десятки распоряжений, чтобы отойти от «эффективного политического курса» Трампа, и это привело к миграционному и экономическому кризисам.

Ранее Трамп назвал Байдена «тупым дураком».