Мелания Трамп вслед за мужем сообщила о запуске собственного "мемкоина"

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания сообщила о запуске собственной криптовалюты. Это произошло спустя два дня после заявления самого республиканца о выпуске своей криптовалюты "мемкоин".

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"Официальный "мемкоин" Меланьи уже в продаже", - цитирует РИА Новости публикацию будущей первой леди США в социальной сети Х.

Трамп также поделился в соцсети публикацией супруги.

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Напомним, на днях республиканец сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. Менее чем за сутки она выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.

Ранее Трамп не раз высказывался в поддержку цифровых валют. Республиканец даже заявлял о намерении превратить США в "мировую столицу" криптовалют