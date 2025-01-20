В Финляндии выступили с требованием по России

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндии следует вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России. Об этом он написал в социальной сети X.

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Малинен призвал Финляндию стать нейтральной страной, поскольку альтернативные варианты негативно отразятся на государстве.

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«Никакой агрессии против России, открытые границы плюс торговля», — отметил он.

Ранее президент Финляндии Александо Стубб заявил, что «теневой флот» России угрожает странам Западам и необходимо бороться с исходящими от него рисками. Он сообщил, что был уведомлен о ситуации с отключением электрокабеля EstLink 2, который соединяет Финляндию с Эстонией.