Стало известно, что Трамп сделает в первый день своего президентства

Избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать более 100 исполнительных указов в первый день своего президентства, что может стать рекордом по количеству указов, подписанных за один день. Об этом 19 января сообщила газета The Guardian.

«Планируемые Трампом указы — это административная амбиция, не имеющая себе равных в американской истории. Масштаб очень широкий. Предыдущий максимум был у Джо Байдена, который подписал 17 указов в свой первый день в 2021 году», — сообщает газета The Guardian.

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Среди предполагаемых указов, которые может подписать Трамп, находятся программы, касающиеся миграционной политики и экономических мер. Он также может ввести программу массовой депортации мигрантов, объявить чрезвычайное положение на границе и ввести 25-процентный тариф на американский экспорт.

Одним из самых обсуждаемых пунктов повестки Дональда Трампа стали заявления о расширении территории США. В ходе предвыборной кампании он несколько раз заявлял о возможности присоединения Канады, Панамского канала и Гренландии к американской юрисдикции.