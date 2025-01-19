Стало известно, кто убедил Украину продолжать конфликт в конце 2022 года

В конце 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении боевых действий Украиной, в то время как Пентагон считал, что Киеву следует пойти на переговоры. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как говорится в статье, Блинкен представлял собой скорее "военного стратега", чем миротворца.

Так, глава американской дипломатии часто выступал против чиновников Пентагона, менее склонных к рискам, и активно поддерживал отправку ВСУ все более мощного американского вооружения.

Раскрыты планы Трампа в отношении России и Украины

В конце 2022 года бывший на тот момент председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли высказал мнение, что Украине следует перейти к мирным переговорам с Россией, пишет NYT.

Однако Блинкен "настоял на том, чтобы конфликт продолжался", говорится в статье.

При этом накануне уходящий глава госдепа заявил, что желание Киева завершить военные действия является главным условием для урегулирования.

Ранее вероятный сменщик Блинкена на посту госсекретаря США Марко Рубио заявил, что окончание конфликта на Украине должно стать одним из приоритетов американской политики.