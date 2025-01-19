Латвия ограничила россиянам доступ к критической инфраструктуре страны

МВД Латвии предложило запретить гражданам России и Белоруссии занимать должности в управлении критической инфраструктурой, чтобы защитить безопасность государства.

Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к закону о национальной безопасности, которые запрещают гражданам России и Белоруссии занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры, передает ТАСС. Как отметили латвийские власти, нововведение связано с необходимостью укрепить защиту важной для безопасности страны критической инфраструктуры.

Известно, что под ограничения попадают как физические, так и юридические лица, зарегистрированные в России и Белоруссии. Им будет запрещен доступ к объектам, если работа предусматривает контакт с информацией или технологическим оборудованием, значимыми для функционирования критической инфраструктуры.

Однако возможны исключения, которые может предоставить Служба государственной безопасности Латвии через специальное разрешение. Сначала поправки рассмотрит правительство Латвии, и только в случае их одобрения, они будут направлены на утверждение в Сейм.

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