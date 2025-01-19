Бербок заподозрила канцлера Германии в измене украинцам и любви к немцам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сбежала с заседания правительства из-за того, что канцлер Олаф Шольц в очередной раз отказался выделить дополнительные средства на военную помощь Украине в размере трех миллиардов евро. На фотографии, широко разошедшейся в немецких СМИ, видно, как Шольц, надеясь, видимо, остановить своего министра, протягивает руку вслед решительно уходящей из кабинета Бербок.

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Споры из-за этих трех миллиардов идут в правительстве и бундестаге с начала месяца. Министр обороны Борис Писториус во время недавнего визита в Киев даже успел их уже пообещать Украине, правда, с оговоркой, что в наличии денег пока нет, но скоро, как он, Писториус, надеется, они появятся. Однако на пути трехмиллиардного транша непоколебимой стеной встал канцлер Шольц. По его словам, лишних денег в бюджете нет, и если жертвовать что-то на оружие Киеву, то делать это придется за счет сокращения расходов на пенсии и другие социальные выплаты. "Единственное решение без сокращений всего в Германии - это дополнительные кредиты", - заявил Шольц, намекая на снятие конституционных ограничений на бюджетные заимствования.

Бербок раскусила предвыборный ход Шольца, что, видимо, и вывело ее из себя

При этом канцлер отлично понимает, что ограничения сняты не будут, для этого нужны голоса оппозиции в бундестаге, а она выступает категорически против новых кредитов, хотя выделение дополнительной помощи Украине поддерживает. Шольц таким образом убивает сразу двух зайцев: выставляет себя защитником социального государства и интересов Германии, а оппозицию, не желающую снимать ограничения, - виновником бюджетных проблем. Бербок, конечно, раскусила этот предвыборный ход, что, видимо, и вывело ее из себя. После сцены на заседании правительства она, не называя имени Шольца, заявила, что некоторых немецких политиков в ходе избирательной кампании больше волнует "национальная перспектива" и стремление получить "несколько лишних голосов", а не "защита мира и свободы в Европе". Саму сцену министр комментировать особо не стала, сказав только, что не видела происходящего у нее за спиной и это просто так кадр сложился.