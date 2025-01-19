Раскрыты планы Трампа в отношении России и Украины

Американские чиновники признают, что Россия сохранит за собой освобожденные территории по условиям сделки с участием США. Об этом написала газета New York Times.

В публикации отмечается, что большинство чиновников администрации действующего президента США Джо Байдена и избранного президента страны Дональда Трампа в частном порядке признают, что Москва оставит за собой освобожденные территории.

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