Раскрыты планы Трампа в отношении России и Украины

Американские чиновники признают, что Россия сохранит за собой освобожденные территории по условиям сделки с участием США. Об этом написала газета New York Times.
В публикации отмечается, что большинство чиновников администрации действующего президента США Джо Байдена и избранного президента страны Дональда Трампа в частном порядке признают, что Москва оставит за собой освобожденные территории.
Помощник Трампа по Украине сделал заявление по поводу конфликта на Украине
«Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20 процентах Украины», — отмечается в публикации.