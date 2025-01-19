Помощник Трампа по Украине сделал заявление по поводу конфликта на Украине

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что прекращение конфликта на Украине является приоритетом для его администрации. В интервью телеканалу CBS он подчеркнул, что Трамп настроен решительно на достижение этой цели.

Этот конфликт необходимо прекратить, и президент Трамп крайне ясно дал это понять, и он намерен этого добиться, — сказал он.

Названы риски для лидеров ряда стран от прихода Трампа к власти

Трамп ранее допустил, что процесс урегулирования украинского кризиса может занять больше времени, чем озвученные им 24 часа в ходе предвыборной кампании. Он отметил намерение провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по данной теме в первые полгода своего президентства. Специальный представитель по Украине Кит Келлог выразил надежду, что урегулирование возможно в течение 100 дней после инаугурации.

Ранее агентство Reuters писало, что после завершения украинского конфликта страны Европы столкнутся с новой проблемой — оттоком рабочей силы. Значительная часть из 4,3 млн украинцев, покинувших страну после начала СВО, обосновались в государствах Восточной и Центральной Европы и успешно интегрировались в рынок труда.