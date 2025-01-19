TikTok решил возобновить работу в США после гарантий Трампа

Сервис TikTok начал восстановление своей работоспособности в США после получения от избранного президента США Дональда Трампа заверений о безопасности для компаний-партнеров.

Администрация TikTok заявила о начале восстановления работы сервиса в США после получения гарантий от избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС. TikTok получил заверения в том, что компании-партнеры не будут привлечены к ответственности за поддержание платформы в Соединенных Штатах после ее запрета.

Пресс-служба TikTok опубликовала заявление в социальной сети X, подчеркнув, что «по соглашению с провайдерами TikTok занимается восстановлением работы сервиса». В нем выражается благодарность президенту Трампу за предоставление ясности и гарантий, которые позволят более 170 млн американцев продолжать пользоваться платформой и поддержат развитие более 7 млн малых предприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, приложение TikTok прекратило открываться у пользователей в США после решения Верховного суда отказать в приостановке запрета на деятельность соцсети. Избранный президент Дональд Трамп заявил о планах подписать указ об отсрочке запрета TikTok на 90 дней, чтобы тщательно разобраться в ситуации. Позже сообщалось, что Трамп намерен издать указ о приостановке запрета TikTok для поиска нового владельца с 50% долей компании в США.