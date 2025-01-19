В Германии вспыхнул скандал из-за поддержки Украины

Между «Зелеными» и Социал-демократической партией Германии разгорелся политический скандал из-за дополнительной помощи Украине, сообщает Bild. По словам генсека партии СДПГ Маттиаса Мирша, ФРГ больше не может предоставлять Киеву ресурсы, поскольку в этом случае их придется отбирать у немецких пенсионеров или муниципалитетов.

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Мы не можем дать Украине ничего, что нам не пришлось бы отобрать у наших пенсионеров или муниципалитетов, — заявил он.

При этом «Зеленые» с таким мнением категорически не согласились. В партии подчеркнули, что объявление чрезвычайной ситуации и приостановка «долгового тормоза» необязательны, поскольку выделить Украине дополнительные деньги можно из других источников при восполнении бюджета.

Названы возможные сценарии завершения конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на €3 млрд, который продвигают главы МИД и Минобороны Германии Анналена Бербок и Борис Писториус. Они хотели бы предоставить помощь Киеву до выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры по итогам 25-й встречи на авиабазе Рамштайн выделят стране помощь на $2 млрд. Новую оборонную помощь предоставят Канада, Франция, Германия, Эстония и Дания, добавил он