Time:  США не собирались обеспечивать Украине «возврат территорий»

Уходящий президент США Джо Байден не собирался обеспечивать Киеву «возврат территорий» и победу над Россией. Так считает журналист амерканского издания Time Саймон Шустер.

Стало известно о планах США по возврату территорий Украине
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Шустер опубликовал авторский материал под заголовком «Почему победа Байдена на Украине явилась поражением Зеленского». Он считает, что победа Киева никогда не была целью Байдена, а «США не обещали помочь Украине вернуть все территории»

По мнению Шустера, в Белом доме понимали, что это невозможно даже при значительной поддержке Запада.

«Будущее, которое имеет в виду Зеленский и многие его соотечественники, — это то, в котором Россия потерпит поражение. Но, призывая мир к борьбе, Байден подразумевал, что его собственные цели заключались в том, что защищать Украину от России — это не то же самое, что победить Россию. Поэтому неудивительно, что эта цель остается недосягаемой для Зеленского», — пишет Шустер.

Названы возможные сценарии завершения конфликта на Украине

Он согласен с Эриком Грином, который при Байдене курировал американскую политику в отношении России. Грин говорил, что главной целью является «выживание Украины как суверенной, демократической страны, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом»

Шустер считает, что еще одна заслуга Байдена в том, что он сохранил единство Запада и не допустил военного столкновения с Россией.

Кроме того, при Байдене США оказали Киеву военную и экономическую помощь на 183 миллиарда долларов (по состоянию на сентябрь прошлого года),