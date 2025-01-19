Уходящий президент США Джо Байден не собирался обеспечивать Киеву «возврат территорий» и победу над Россией. Так считает журналист амерканского издания Time Саймон Шустер.

Шустер опубликовал авторский материал под заголовком «Почему победа Байдена на Украине явилась поражением Зеленского». Он считает, что победа Киева никогда не была целью Байдена, а «США не обещали помочь Украине вернуть все территории»

По мнению Шустера, в Белом доме понимали, что это невозможно даже при значительной поддержке Запада.

«Будущее, которое имеет в виду Зеленский и многие его соотечественники, — это то, в котором Россия потерпит поражение. Но, призывая мир к борьбе, Байден подразумевал, что его собственные цели заключались в том, что защищать Украину от России — это не то же самое, что победить Россию. Поэтому неудивительно, что эта цель остается недосягаемой для Зеленского», — пишет Шустер.

Названы возможные сценарии завершения конфликта на Украине

Он согласен с Эриком Грином, который при Байдене курировал американскую политику в отношении России. Грин говорил, что главной целью является «выживание Украины как суверенной, демократической страны, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом»

Шустер считает, что еще одна заслуга Байдена в том, что он сохранил единство Запада и не допустил военного столкновения с Россией.

Кроме того, при Байдене США оказали Киеву военную и экономическую помощь на 183 миллиарда долларов (по состоянию на сентябрь прошлого года),