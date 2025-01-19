Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что договор о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией не имеет юридической силы из-за нелегитимности Владимира Зеленского. Соответствующий пост парламентарий, находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене, опубликовал в своем Telegram.

Он задался вопросом, в качестве кого Зеленский подписал указанное соглашение.

"С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете", - сыронизировал Дубинский.

При этом он выразил мнение, что данный договор будет денонсирован сразу же после выборов на Украине.

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Также депутат заметил, что срок на денонсацию договора составляет полгода с момента подписания, в связи с чем предположил, что "Зеленского через полгода точно не будет".

16 января британский премьер-министр Кир Стармер прибыл с визитом в Киев, где подписал договор с Украиной о "столетнем партнерстве". Оно должно "укрепить сотрудничество" двух стран в Черном, Азовском и Балтийском морях.

В МИД РФ указывали, что за этим соглашением стоит желание Лондона закрепиться в этих морях.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в том же году отменили на фоне военного положения и всеобщей мобилизации.

Как указывал президент РФ Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, а единственным на Украине, кто может взять в свои руки верховную власть, является спикер парламента.