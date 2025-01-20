В Словакии заявили об ударе антироссийских санкций по Европе

Санкции Запада против России ударили по экономике Европы, заявил в интервью ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

В Словакии заявили об ударе антироссийских санкций по Европе
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«Сейчас становится понятно, что эти санкции все больше наносят ущерб экономике европейских стран, как и самой РФ», — сказал он. По словам Гашпара, уровень жизни обычных европейцев ухудшается.

Словакия заинтересована в транзите российских нефти и газа через Украину

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не желает быть слугой президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что готов наложить вето на предоставление финансовой помощь Киеву от Евросоюза после того, как Зеленский отказался обсуждать транзит газа через Украину.

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