Зеленский ввел санкции против 18 украинцев и россиян

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 18 политических и культурных деятелей Украины и России. Зеленский решил отнять у них награды и блокировать активы, сообщает РИА Новости.

Указ опубликован 19 января на сайте администрации Зеленского.

«Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению», — говорится в нем.

В списке указаны 18 лиц. Среди них депутат Рады Нестор Шуфрич, руководитель парламентской группы украинской партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко.

Также в списке сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, балетмейстер Вадим Писарев, народный артист Украины и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка Светлана Крюкова.

Санкции предусматривают лишение государственных наград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.

Год назад Зеленский уже вводил санкции против деятелей культуры России и Украины. Тогда ему ответили, что он «слишком сильно вошел в роль», и «ведет страну, которую ему доверили, к пепелищу».