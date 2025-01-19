Фицо обвинил прозападную оппозицию в подготовке "майдана" в стране

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозиционную партию Прогрессивная Словакия в подготовке к государственному перевороту в стране по украинскому сценарию.

"Мы готовимся ко всем возможным альтернативам. Мы будем готовы ко всему. Особенно к "майдану", то есть к государственному перевороту через улицу, которого так упорно добивается оппозиция, особенно партия Прогрессивная Словакия", - приводит слова Фицо портал Pravda.

Словацкий премьер подчеркнул, что он не видит проблем в поездке делегации оппозиции в Киев.

"Если у вас нет полномочий или обязанностей, вы можете вести переговоры на космической станции на Марсе", - подчеркнул он.

Фицо также отметил, что представители Прогрессивной Словакии "поцеловали кольцо Зеленского", присягнув ему на верность.

В пятницу Киев посетила делегация представителей оппозиционной партии Прогрессивная Словакия. Ее председатель Михал Шимечка встретился с Зеленским и заявил, что получил от него заверения в готовности Киева к диалогу по энергетическим вопросам.

Представители прозападных оппозиционных политических сил Словакии 15 января официально внесли в Национальный совет (однопалатный парламент) предложение о вотуме недоверия кабинету Фицо. В качестве причины такого шага они назвали внутренние проблемы в правящей коалиции, рост цен, недостатки системы здравоохранения и слабые экономические показатели республики. Оппозиционеры также призвали правительство страны "строго уважать" приверженность Братиславы Евросоюзу и НАТО. Голосование по вопросу о доверии пройдет 21 января.