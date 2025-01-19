Израиль получил список палестинских заключенных

Управление тюрем Израиля получило список 90 заключенных палестинских женщин и детей, которых предполагается освободить в рамках сделки с ХАМАС. Об этом сообщает Ynet.

Издание пишет, что управление тюрем Израиля получило список с именами палестинцев в воскресенье.

«Управление тюрем получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых должны освободить в обмен на 3 израильских женщин-заложников», — говорится в сообщении.

В свою очередь в палестинской организации ХАМАС заявили, что «90 заключенных из числа женщин и детей должны быть освобождены в первый день прекращения огня».

ХАМАС сообщил, что соглашение о перемирии предусматривает «освобождение 30 палестинских заключенных в обмен на одного гражданского задержанного».

В общей сложности 33 заложника будут возвращены из сектора Газа в течение первоначального 42-дневного перемирия.

Израиль и Катар подтвердили в воскресенье, что долгожданное прекращение огня в секторе Газа вступило в силу после почти трехчасовой задержки «по техническим причинам».