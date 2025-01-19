Дональд Трамп призвал спасти TikTok после того, как пользователи узнали о прекращении его работы в США с 19 января.

«Спасите TikTok!» – призвал Трамп в публикации на странице в соцсети Truth Social, сообщает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, приложение TikTok прекратило открываться у пользователей в США после решения Верховного суда отказать в приостановке запрета на деятельность соцсети. Избранный президент Дональд Трамп заявил о планах подписать указ об отсрочке запрета TikTok на 90 дней, чтобы тщательно разобраться в ситуации.