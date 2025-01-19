Владимир Зеленский через полгода перестанет быть главой киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе и подозревается в госизмене.

Дубинский заметил странности в соглашении о «столетнем стратегическом партнерстве», недавно подписанном Зеленским и премьером Британии Киром Стармером.

«В "100-летнем соглашении" пункт о гарантиях безопасности находится в декларации о партнерстве, а не в тексте соглашения, которое будет ратифицировать парламент. То есть, точно – макулатура», — отметил депутат.

Он добавил, что в данной «макулатуре» отведен срок на денонсацию — полгода с момента подписания.

«Т.е. Зеленского через полгода точно не будет», — считает Дубинский.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, почему соглашение о «столетнем партнерстве» Киева и Лондона появилось именно сейчас, и чего боятся подписавшие его Стармер и Зеленский.