Spiegel: экс-генсек НАТО Столтенберг будет гостем на инаугурации Трампа

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Der Spiegel.

На инаугурацию Трампа приедет бывший генсек НАТО
© Газета.Ru

Источник отмечает, что Трамп лично пригласил Столтенберга в Вашингтон.

«Как будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности, я привержен трансатлантическим отношениям, особенно в эти важные времена», — сказал Столтенберг.

До этого сообщалось, что избранный глава Белого дома Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января состоится церемония его инаугурации. Он приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

19 января также политик, как ожидается, проведет демонстрацию в свою поддержку. Мероприятие должно пройти на площадке спортивной арены Capital One в центре Вашингтона. Там в том числе запланированы выступления предпринимателя Илона Маска.

Накануне стало известно, что Трамп с начала ноября 2024 года собрал более $150 млн на свою инаугурацию.

В мире
Йенс Столтенберг
Дональд Трамп
НАТО
Вашингтон
Соединенные Штаты