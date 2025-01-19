На Украине потребовали финансовый аудит после решения Шольца

Украинская журналистка Диана Панченко призвала проверить, как и на что были потрачены европейские деньги, переведенные Киеву. Она заявила об этом после того как канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался предоставить новую финансовую помощь Зеленскому.

Панченко считает, что необходим финансовый аудит предыдущих расходов на Украине.

«Я уверена, что после этого Германия захочет ввести санкции только против Зеленского», — написала она в соцсети X.

Ранее немецкая пресса сообщала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц затягивает решение вопроса о выделении Украине дополнительной помощи на 3 млрд евро.