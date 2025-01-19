Разведка Запада прокомментировала причастность РФ к повреждению кабелей на Балтике

Американские и европейские разведслужбы не смогли найти доказательства причастности России к выходу из строя подводных кабелей на дне Балтийского моря. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По информации чиновников высокого ранга, представляющих три страны, которые участвуют в расследовании инцидентов, службы безопасности США и Европы начинают сходиться во мнении, что повреждение кабелей стало результатом аварий, а не диверсий со стороны.

Официальные лица уточнили, что никаких свидетельств тому, что коммерческие суда преднамеренно протащили якоря в зоне прохождения подводных кабелей по стороннему указанию, найдено не было. По их словам, доказательства указывают на аварии, вызванные неопытностью экипажей и плохим обслуживанием судов. Американские чиновники сослались на "четкие указания" на то, что ущерб подводной инфраструктуре был нанесен случайно. Европейский чиновник отметил, что существуют "контрдоказательства" причастности России к инцидентам.

25 декабря энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании уведомили о повреждении трех кабелей между этими странами.

Впоследствии НАТО инициировала миссию Baltic Sentry ("Балтийский дозор"), направленную на защиту подводной инфраструктуры в Балтийском море.