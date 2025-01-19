В Финляндии отреагировали на слова Маска о Европе

Время доказало, что возникновение ЕС и НАТО стало худшим событием в Европе со Второй мировой войны. Об этом заявил финский эксперт в области геополитики Туомас Малинен

Политолог отреагировал на слова технологического миллиардера Илона Маска о повсеместном пессимизме в Европе.

Малинен согласился с тем, что у многих европейцев пропала надежда на будущее. Он считает, что ситуация может измениться к лучшему, если «некоторые страны начнут выходить из ЕС и НАТО».

«Это худшее, что случалось на этом континенте со времен Второй мировой войны», — написал Малинен в соцсети Х.

Эксперт отметил, что в проблемах Европы виноваты не рядовые жители, а коррумпированные лидеры и влияние американского «глубинного государства».

Маск обратился с призывом к Европе

Ранее Маск поддержал лозунг «Сделаем Европу снова великой», принадлежащий лидеру немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисе Вайдель.