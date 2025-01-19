Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» София Федина в воскресенье, 19 января, сравнила президента страны Владимира Зеленского с собакой, которой нужно показывать ее место.

Федина рассказала, что у нее есть две собаки: одну из них привезли из зоны боевых действий, и у нее есть психические проблемы. В частности, хозяин должен постоянно показывать такой собаке, где ее место, чтобы та не стала доминировать над владельцем.

— Извините за сравнение, я все равно собак считаю лучшими созданиями в мире, но президент Украины — это нанятое на работу лицо, нанятое гражданами Украины. И он должен очень хорошо осознавать, где есть его место, — заявила Федина, которую цитирует издание «Страна» и «Российская газета».

Депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером и его двумя сподвижниками Йозефом Геббельсом и Генрихом Гиммлером: по словам депутата, лидер киевского режима олицетворяет черты всех трех нацистов в равной степени.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встречу Владимира Зеленского с украинскими скаутами можно сравнить со знакомством с педофилом, учитывая текущую повестку киевской политики.