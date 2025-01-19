Посол ФРГ выступил с жесткой критикой Трампа

Посол Германии в США Андреас Михаэлис заявил, что новая администрация Трампа узурпирует власть. Американские законодатели, правоохранители и СМИ перестанут быть независимыми. Об этом говорится в конфиденциальном дипломатическом докладе, попавшем в распоряжение агентства Reuters.

В документе, датированном 14 января и подписанном послом Андреасом Михаэлисом, планы Дональда Трампа на второй срок описываются как «программа максимального разрушения». По мнению Михаэлиса, она приведет к «пересмотру конституционного строя»: Трамп максимально сконцентрирует власть за счет Конгресса и федеральных штатов».

«Основные демократические принципы, система сдержек и противовесов будут в значительной степени подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ будут лишены своей независимости и использованы в качестве политического инструмента», — уверен Михаэлис.

Также он отмечает, что крупные технологические компании сольются с властными структурами и будут вместе управлять обществом и государством.

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По мнению Михаэлиса, Трамп намерен контролировать Верховный суд, Минюст и ФБР для осуществления своих планов.

Также не исключен пересмотр Первой поправки к Конституции США. Немецкий дипломат считает, что Трамп и его команда уже принимают меры против критиков и не желающих сотрудничать СМИ.

Переходная команда Трампа не предоставила немедленных комментариев по поводу оценки немецкого посла.

МИД Германии избегает столь жестких оценок. В министерстве заявили, что американцы выбрали Трампа демократическим путем, и что МИД ФРГ будет «тесно сотрудничать с новой администрацией США в интересах Германии и Европы».